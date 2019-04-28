"За тебя, любимая!". Как умелец из Новодвинска виновнику ДТП отомстил

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 54-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).
Напомним, что 31 мая 2018 года в гаражно-строительном кооперативе по улице Фронтовых бригад в городе Новодвинске при попытке снять фанерный короб с печной трубы гаража 56-летний мужчина получил ранение живота. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали в больницу. Осмотр места происшествия показал, что сработало самодельное огнестрельное устройство, которое находилось в коробе, установленном на печной трубе.
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления, и мотив его действий.
По версии следствия, обвиняемый, желая отомстить жителю города Новодвинска, которого посчитал виновным в смерти своей возлюбленной, погибшей в дорожно-транспортном происшествии в сентябре 2016 года, разработал план убийства. Изучив специальную литературу, которую взял в библиотеке, обвиняемый из подручных материалов изготовил самодельное огнестрельное устройство. В двадцатых числах мая 2018 года он установил устройство на дымоходную трубу гаражного бокса, которым пользовался потенциальный потерпевший, рассчитывая, что в случае перемещения короба вверх, произойдет выстрел, и мужчина погибнет. 31 мая 2018 года на крышу указанного гаража поднялся знакомый собственника гаража, который при попытке снять короб, получил телесные повреждения с повреждением внутренних органов, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.