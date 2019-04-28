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"За тебя, любимая!". Как умелец из Новодвинска виновнику ДТП отомстил

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 54-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).

Напомним, что 31 мая 2018 года в гаражно-строительном кооперативе по улице Фронтовых бригад в городе Новодвинске при попытке снять фанерный короб с печной трубы гаража 56-летний мужчина получил ранение живота. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали в больницу. Осмотр места происшествия показал, что сработало самодельное огнестрельное устройство, которое находилось в коробе, установленном на печной трубе. 

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления, и мотив его действий.

По версии следствия, обвиняемый, желая отомстить жителю города Новодвинска, которого посчитал виновным в смерти своей возлюбленной, погибшей в дорожно-транспортном происшествии в сентябре 2016 года, разработал план убийства. Изучив специальную литературу, которую взял в библиотеке, обвиняемый из подручных материалов изготовил самодельное огнестрельное устройство. В двадцатых числах мая 2018 года он установил устройство на дымоходную трубу гаражного бокса, которым пользовался потенциальный потерпевший, рассчитывая, что в случае перемещения короба вверх, произойдет выстрел, и мужчина погибнет. 31 мая 2018 года на крышу указанного гаража поднялся знакомый собственника гаража, который при попытке снять короб, получил телесные повреждения с повреждением внутренних органов, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

 В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

  

03 июнь 08:59 | : Происшествия

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