Вчера Архангельск пугали взрывом аэропорта и "Вертикали"

Около 9 часов вечера 28 мая 2019 года на единый номер телефона экстренных служб (112) поступило сообщение о том, что аэропорт «Архангельск» и ТЦ «Вертикаль» заминированы.
Поднятые по тревоге сотрудники полиции, Росгвардии, ГУ МЧС РФ, и Регионального управления ФСБ России по Архангельской области во взаимодействии с работниками гражданских ведомств провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. Взрывных устройств не обнаружено.
Сотрудниками РУФСБ и полиции правонарушитель установлен и задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
В настоящее время аэропорт «Архангельск» и ТЦ «Вертикаль» работают в штатном режиме.