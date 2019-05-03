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Вчера Архангельск пугали взрывом аэропорта и "Вертикали"

Около 9 часов вечера 28 мая 2019 года на единый номер телефона экстренных служб (112) поступило сообщение о том, что аэропорт «Архангельск» и ТЦ «Вертикаль» заминированы.

Поднятые по тревоге сотрудники полиции, Росгвардии, ГУ МЧС РФ, и Регионального управления ФСБ России по Архангельской области во взаимодействии с работниками гражданских ведомств провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. Взрывных устройств не обнаружено.

Сотрудниками РУФСБ и полиции правонарушитель установлен и задержан.  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время аэропорт «Архангельск» и ТЦ «Вертикаль» работают в штатном режиме.

29 май 11:43 | : Происшествия

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