Житель Вельского района совратил подростка на уличный грабеж

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 18-летнего жителя Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), ч.1 и п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, в том числе, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для здоровья), ч.1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем) и его 15-летнего знакомого, обвиняемого по п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для здоровья).
По версии следствия, 1 ноября 2018 года обвиняемый вовлек 15-летнего знакомого в совершение грабежа, разжигая в нем корыстные стремления и желание наживы. Реализуя преступный умысел, в вечернее время на улице в городе Вельске обвиняемые подошли к двум несовершеннолетним юношам и потребовали передать им мобильный телефон и денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. С целью подавления сопротивления, несовершеннолетний обвиняемый ударил одного из подростков по лицу кулаком. Потерпевший, у которого при себе не было денег, попросил мать, чтобы та ему перевела на карту 300 рублей. Затем вместе с обвиняемым проследовал в магазин, в котором оплатил им банковской картой покупки. У второго потерпевшего они забрали пачку сигарет.
Совершеннолетний подследственный также обвиняется в открытом хищении алкоголя, сигарет и продуктов питания на общую сумму более 3 тысяч рублей, которые он в присутствии продавца вынес из магазина, расположенного в городе Вельске.