Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Вельского района совратил подростка на уличный грабеж

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 18-летнего жителя Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), ч.1 и п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, в том числе, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для здоровья), ч.1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем) и его 15-летнего знакомого, обвиняемого по п.п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для здоровья).

По версии следствия, 1 ноября 2018 года обвиняемый вовлек 15-летнего знакомого в совершение грабежа, разжигая в нем корыстные стремления и желание наживы. Реализуя преступный умысел, в вечернее время на улице в городе Вельске обвиняемые подошли к двум несовершеннолетним юношам и потребовали передать им мобильный телефон и денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. С целью подавления сопротивления, несовершеннолетний обвиняемый ударил одного из подростков по лицу кулаком. Потерпевший, у которого при себе не было денег, попросил мать, чтобы та ему перевела на карту 300 рублей.  Затем вместе с обвиняемым проследовал в магазин, в котором оплатил им банковской картой покупки. У второго потерпевшего они забрали пачку сигарет.

Совершеннолетний подследственный также обвиняется в открытом хищении алкоголя, сигарет и продуктов питания на общую сумму более 3 тысяч рублей, которые он в присутствии продавца вынес из магазина, расположенного в городе Вельске.

29 май 09:09 | : Происшествия

Видеозал


Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
Администрация города Архангельска приносит извинения участникам сорванного мероприятия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2019 (213)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)

Деньги


все материалы
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20