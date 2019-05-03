Как Петя от приставов бегал. Трудные будни депутата АрхГорДумы

На прошлой неделе в стенах городской администрации Архангельска произошло неординарное событие. Здание на пл. Ленина, 5 многое повидало на своем веку. Но, кажется, впервые его использовали, чтобы скрыться от судебных приставов. Пикантности ситуации добавляет то, что убегал от приставов не кто-нибудь, а действующий депутат городской Думы Петр Ватутин. Чему свидетелями были рядовые и нерядовые чиновники горадмина.
История, заставившая Петра Юрьевича избегать встречи с представителями закона, проста и банальна. Началась она в декабре 2016 года, когда Петр Ватутин взял деньги в долг. Сумму немалую – 1 млн 450 тысяч рублей. Все честь по чести – по договору займа, с распиской и обязательством вернуть деньги до 1 июля 2017 года. В итоге Ватутин вышеуказанную сумму (а также проценты за пользование займом) добровольно не вернул. Пришлось на народного избранника подавать в суд. Разбирательство дела в Октябрьском районном суде 26 ноября 2018 года закончилось не в пользу ответчика. А по апелляции судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда 9 апреля 2019 года вынесла определение: взыскать с Ватутина Петра Юрьевича сумму займа, проценты по нему, пени и госпошлину – всего 2 млн 470 тыс. 795 рублей плюс проценты в размере 1,5% от суммы займа в месяц с 27 ноября 2018 года по день фактического возврата займа.
Решение вступило в силу, служба судебных приставов открыла исполнительное производство о взыскании долга. Но Петр Ватутин решил, что ему закон не писан и стал уклоняться от встреч с приставами. Дома они его застать не могли. Поэтому решили встретить должника в городской администрации после совещания, на котором он присутствовал. По словам очевидцев, увидев приставов, Петр Юрьевич проявил не только недюжую прыть, но и смекалку – и стремительно скрылся. Однако попытка в буквальном смысле слова убежать от своих долгов оказалась неудачной: приставы решили его дождаться. Видимо, бесконечно прятаться Ватутин не смог, и ему пришлось согласиться проследовать с приставами в Управление ССП. В отношении незадачливого депутата-должника уже вынесено постановление об ограничении в праве выезда за границу. А ведь он не бедный человек: согласно опубликованной Декларации о доходах (http://www.arhcity.ru/data/13/7_vatutin_petr_yurevich%202018.pdf ) в прошлом году Петр Ватутин заработал 12 млн 108 тыс. 413 рублей и 50 копеек…
Как стало известно редакции из собственных источников, сейчас в судах находится еще несколько исков о взыскании с Петра Ватутина денежных средств, которые он не вернул по договорам займа. Речь идет о десятках миллионов рублей...