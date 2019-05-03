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Житель Подмосковья хотел коррумпировать честного архангельского лесника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  62-летнего жителя Московской области, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 291  УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере).

По версии следствия, 20 мая 2019 года в районе Кяндского мыса Белого моря подозреваемый предложил сотруднику территориального органа Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области взятку в размере 200 тысяч рублей за непривлечение его сына к административной ответственности за нарушение правил охоты. Должностное лицо уведомило руководство о склонении его к совершению коррупционного преступления. В последующем подозреваемый был задержан при передаче незаконного денежного вознаграждения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ГЭБиПК ОМВД России по Онежскому району.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и пояснил следователю, что вместе с сыном приехали в Архангельскую область для охоты на дичь. Из-за незначительного нарушения правил охоты (выявлено не зачехлённое ружье) его сына могли лишить права осуществлять охоту на срок от 1 года до 2 лет, поэтому он решил ему помочь.

28 май 10:27 | : Происшествия

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