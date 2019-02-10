На Центральном рынке Архангельска стали рушится старые торговые ряды

Под тяжестью снега на Центральном рынке обрушились торговые павильоны для проведения ярмарки выходного дня. Они были установлены еще в 2017 году по инициативе одной из региональных ассоциаций сельхозпроизводителей.
Однако со временем арендатор накопил долг порядка 150 тысяч перед администрацией МУП «Центральный рынок», поэтому контракт с ним пришлось расторгнуть. Он был обязан убрать установленные им торговые конструкции и погасить задолженность еще в 2017-м, но не сделал этого. Неэксплуатируемые павильоны покосились и стали непригодны для дальнейшего использования.
Центральный рынок не имел права обслуживать объекты и счищать с них снег, поскольку они являются чужой собственностью. Демонтировать и убрать конструкции самостоятельно без решения суда администрация рынка тоже не могла. Арендатор же о павильонах не вспоминал.
По словам директора МУП «Центральный рынок» Григория Игнатьева, собственнику неоднократно отправлялись официальные письма с напоминанием убрать торговые ряды.
- Последнее письмо направили арендатору еще месяц назад, попросив в срочном порядке демонтировать павильоны или дать нам письменное разрешение, чтобы мы могли сделать это самостоятельно. Когда стало ясно, что конструкции представляют угрозу для посетителей рынка и могут обрушиться под тяжестью снега, мы оградили их, а пару дней назад и вовсе закрыли вход на эту территорию, - рассказал Григорий Игнатьев.
Арендатор о торговых рядах так и не вспомнил, и в итоге они рухнули под тяжестью накопившегося на них за зиму снега. Окончательный разбор рухнувших конструкций администрация рынка, так как фермерская ассоциация делать это не торопится, однако вывоз мусора будет возложен на собственника.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)