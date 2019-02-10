Как ФСБ Нарьян-Мар взяла

22 марта 2019 года в г. Нарьян-Маре при координирующей роли оперативного штаба по противодействию терроризму в Ненецком автономном округе проведены антитеррористические учения. В учениях задействованы силы и средства территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.
Согласно легенде, группа вооружённых преступников захватила здание расчетно-кассового центра г. Нарьян-Мара Отделения по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. Находящиеся в здании сотрудники РКЦ и посетители взяты в заложники. По прибытии сотрудников полиции условные «террористы» оказали им сопротивление с применением оружия.
В экстренном порядке собран оперативный штаб. Предприняты первоочередные меры по пресечению террористического акта. Группировка сил и средств Оперативного штаба приведена в полную боеготовность.
Принятыми мерами злоумышленники блокированы. В ходе ведения переговоров последние назвались представителями одной из международных террористических организаций, а также выдвинули неприемлемые требования политического и экономического характера под угрозой расстрела заложников.
С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом в НАО на практике отработаны учебные вопросы организации и проведения контртеррористической операции, в т.ч. по нейтрализации «террористов» и освобождению заложников, оказанию первоочередной медицинской помощи пострадавшим от террористического акта лицам, а также по ликвидации последствий совершенного преступления.
Антитеррористической комиссией НАО реализованы мероприятия оповещения населения об установлении в регионе различных уровней террористической опасности. Под руководством оперативного штаба в НАО отработаны совместные действия сотрудников правоохранительных органов с окружными и муниципальными учреждениями при проведении антитеррористических мероприятий в части ликвидации последствий террористического акта, в т.ч. эвакуации населения из опасной зоны и иных вопросов по обеспечению безопасности жителей округа.
С учетом рекомендаций Национального антитеррористического комитета в ходе учений приняты меры по поддержанию в постоянной готовности сил и средств органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, привлекаемых к проведению контртеррористической операции. Руководство учений положительно оценило действия участников манёвров.