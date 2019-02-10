Вчерашняя трагедия на темном Окружном шоссе в Архангельске

Вечером 22 марта в полицию города Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. По предварительным данным, около 19.30 женщина, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигаясь по Окружному шоссе, неподалеку от перекрестка с ул. Почтовый тракт допустила наезд на мужчину, который лежал на проезжей части дороги. В результате аварии он скончался на месте происшествия. Личность погибшего была установлена сотрудниками полиции. Им оказался 46-летний архангелогородец.
Все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия в настоящее время устанавливают специалисты Госавтоинспекции и следователи УМВД России по г. Архангельску.