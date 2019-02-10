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В Архангельске задержан "убийца в грузовике"

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 36-летнего жителя города Нарьян-Мара, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 19 марта 2019 года в кабине грузового автомобиля «КАМАЗ», следовавшего из Ненецкого автономного округа в город Архангельск, у АЗС на улице Доковской в городе Архангельске подозреваемый нанес не менее 4 ударов ножом в область туловища 40-летнему знакомому, находившемуся за рулем транспортного средства.  Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина остался жив.  В настоящее время он находится в больнице.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

В ходе допроса подозреваемый вину признал и пояснил следователю, что нанес удары ножом знакомому на почве личной неприязни, не конкретизировав побудительный мотив.

22 март 09:41 | : Происшествия

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