В Архангельске задержан "убийца в грузовике"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 36-летнего жителя города Нарьян-Мара, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, в ночь на 19 марта 2019 года в кабине грузового автомобиля «КАМАЗ», следовавшего из Ненецкого автономного округа в город Архангельск, у АЗС на улице Доковской в городе Архангельске подозреваемый нанес не менее 4 ударов ножом в область туловища 40-летнему знакомому, находившемуся за рулем транспортного средства. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина остался жив. В настоящее время он находится в больнице.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.
В ходе допроса подозреваемый вину признал и пояснил следователю, что нанес удары ножом знакомому на почве личной неприязни, не конкретизировав побудительный мотив.