Побитые пошли на попятную. Дело северодвинской "училки со скакалкой" закрыто по примирению сторон

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для принятия решения о виновности бывшего учителя физической культуры общеобразовательной школы города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними).
Установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемая, являясь классным руководителем 7-го класса, в котором обучались и воспитанники двух детских домов, из-за допущенных ими нарушений учебной дисциплины и в связи с текущей неуспеваемостью по учебным предметам, нанесла 9 ученикам не менее одного удара спортивной скакалкой по телу, в результате чего несовершеннолетние испытали физическую боль и психические страдания.
О совершенном преступлении стало известно после того, как видеозапись с урока, на котором применялась скакалка к несовершеннолетним, была размещена в социальной сети. Региональными органами Следственного комитета России было незамедлительно инициировано проведение доследственной проверки, в ходе которой информация о жестоком обращении с учениками подтвердилась. Педагог уволена из школы.
В ходе допроса на стадии следствия обвиняемая от дачи показаний отказалась.
По результатам расследования в администрации образовательного учреждения и детских домов внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Мировой судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и принял решение о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой в связи с примирением сторон. Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, дело о строгой северодвинской физкультурнице получило широкий общественный резонанс и удостоилось отдельного выпуска программы “Позиция» и информационных сюжетов на федеральных телеканалах. Часть родителей, а в особенности ее коллеги-учителя, встали на защиту подобных воспитательных приемов, утверждая, что школьники воспринимали публичное наказание как некую ролевую игру. В то же время их оппоненты настаивали на том, что учитель… да и любой взрослый человек, не являющийся родственником… не имеет права дотрагиваться до их детей даже пальцем. Тоже самое касается и словесных оскорблений.