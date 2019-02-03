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ФСБ докладывает: В Северодвинске прищучили иеговистов

В г. Северодвинске Архангельской области пресечена незаконная деятельность ячейки международной религиозной организации «Свидетели Иеговы», запрещённой на территории Российской Федерации и признанной Верховным судом РФ экстремистской.

 

Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области в отношении трёх жителей города корабелов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

По версии следствия подозреваемые, зная о ликвидации в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», самостоятельно продолжили деятельность экстремистской организации на территории
г. Северодвинска, в рамках которой проводили конспиративные встречи и индивидуальные занятия по изучению экстремистских материалов, вовлекали в незаконную деятельность новых участников, а также пропагандировали идеи запрещенной в Российской Федерации организации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Согласно действующему законодательству санкция данной статьи  предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

20 март 09:34 | : Происшествия

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