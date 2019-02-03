Северодвинск: Полицейские защитили стриптизершу и приняли за нее муки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 35-летних жителей города Северодвинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 10 февраля 2019 года ночью наряд патрульно- постовой службы ОМВД России по г. Северодвинску прибыл в кафе, расположенное по улице Ломоносова в городе Северодвинске, по обращению танцовщицы, которую посетитель заведения ударил рукой по лицу. В процессе правового разбирательства по факту нанесения побоев к сотрудникам полиции подошли знакомые правонарушителя, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Один из подозреваемых, желая воспрепятствовать законным действиям представителей власти, нанес удар полицейскому рукой по голове, второй - с силой схватил другого сотрудника полиции за шею, также причинив тому физическую боль. После произошедшего указанных лиц доставили в отдел внутренних дел для разбирательства.
От подозреваемых поступили заявления о явках с повинной. Они объяснили свои действия нетрезвым состоянием и желанием помочь другу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.