Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинск: Полицейские защитили стриптизершу и приняли за нее муки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 35-летних жителей города Северодвинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 10 февраля 2019 года ночью наряд патрульно- постовой службы ОМВД России по г. Северодвинску прибыл в кафе, расположенное по улице Ломоносова в городе Северодвинске, по обращению танцовщицы, которую посетитель заведения ударил рукой по лицу.  В процессе правового разбирательства по факту нанесения побоев к сотрудникам полиции подошли знакомые правонарушителя, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.  Один из подозреваемых, желая воспрепятствовать законным действиям представителей власти, нанес удар полицейскому рукой по голове, второй - с силой схватил другого сотрудника полиции за шею, также причинив тому физическую боль. После произошедшего указанных лиц доставили в отдел внутренних дел для разбирательства.

От подозреваемых поступили заявления о явках с повинной. Они объяснили свои действия нетрезвым состоянием и желанием помочь другу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

19 март 11:16 | : Происшествия

Видеозал


Приговор… сыру перед казнью. Почему не в Архангельске? (ВИДЕО)
Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (156)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)

Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20