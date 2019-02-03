Плесецкий район: Еще одна жертва техники безопасности

Вчера днем на дороге, ведущей от лесной делянки в Плесецком районе, соскочившей стропой, которая фиксировала груженную в прицеп заготовленную древесину, смертельно травмирован 34-летний рабочий. По предварительным данным, водитель увидел, что из прицепа смещается перевозимый груз, и решил его поправить. Соскочивший фиксатор стропы попал ему в височную часть головы. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на производстве и по результатам проверки принять процессуальное решение.