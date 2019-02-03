Домой, к Лукашенко! За что белоруса выдворили из Архангельска?

На днях с Архангельского аэропорта вылетел выходец с Белоруссии, который незаконно находился на территории России. Выдворили его из страны по решению суда. Однако сделать это оказалось непросто. Судебные приставы не могли найти мужчину, он был бездомным и постоянного места жительства у него не было.
Приставы обошли все приюты и ночлежки, но безрезультатно. На выходца с Белоруссии подали в розыск. Примечательно, что мужчина нашелся быстро, он в это время отбывал административное наказание в местном изоляторе временного содержания. За появление в нетрезвом виде в общественном месте он должен был там находиться шесть суток.
К дню освобождения мужчине уже купили авиабилеты, его встретили при выходе из изолятора приставы и отвезли в аэропорт. Мужчина с комфортом долетел до Москвы, где его передали пограничникам на пункте пропуска через границу. Сейчас выходец из Белоруссии уже у себя на родине.
P.S.И что на этот счет думает Лукашенко?