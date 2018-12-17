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Архангельская область: Еще один депутат пьяным гонял на авто

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального Совета муниципального образования «Няндомское» четвертого созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1   УК РФ  (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, 29 ноября 2018 года вечером у дома по улице  Ленина в городе Няндома подозреваемый, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения с лишением права управления транспортным средством, управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, это не первый случай… и даже не второй…

15 март 11:10 | : Происшествия

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