Архангельская область: Еще один депутат пьяным гонял на авто

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального Совета муниципального образования «Няндомское» четвертого созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
По версии следствия, 29 ноября 2018 года вечером у дома по улице Ленина в городе Няндома подозреваемый, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения с лишением права управления транспортным средством, управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Напомним, это не первый случай… и даже не второй…