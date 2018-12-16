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Сибирский педофил интересовался архангельскими девочками

В Иркутской области закончено следствие по делу 21-летнего педофила из городка Шелехов.

Доказано 12 эпизодов преступной деятельности. Подонок искал свои жертвы в основном через социальную сеть Вконтакте. В его грязные сети попадались в основном девочки от 8 до 10 лет, проживающие в Кемеровской, Смоленской, Архангельской областях и в Крыму.

«Молодой человек заставлял детей делать фотографии интимного характера с описанием сексуальных действий. В качестве вознаграждения обвиняемый обещал малолетним сотовый телефон» - отрывок из пресс-релиза Следственного комитета.

Извращенца задержали в феврале прошлого года. Ему будет предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Напомним, что в прошлом году в Ростовской области был задержан маньяк-педофил, в круг порочных интересов которого также входили несовершеннолетние из Архангельской области.

12 март 12:11 | : Происшествия

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