Сибирский педофил интересовался архангельскими девочками

В Иркутской области закончено следствие по делу 21-летнего педофила из городка Шелехов.
Доказано 12 эпизодов преступной деятельности. Подонок искал свои жертвы в основном через социальную сеть Вконтакте. В его грязные сети попадались в основном девочки от 8 до 10 лет, проживающие в Кемеровской, Смоленской, Архангельской областях и в Крыму.
«Молодой человек заставлял детей делать фотографии интимного характера с описанием сексуальных действий. В качестве вознаграждения обвиняемый обещал малолетним сотовый телефон» - отрывок из пресс-релиза Следственного комитета.
Извращенца задержали в феврале прошлого года. Ему будет предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).
Напомним, что в прошлом году в Ростовской области был задержан маньяк-педофил, в круг порочных интересов которого также входили несовершеннолетние из Архангельской области.