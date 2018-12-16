Полиция Архангельска: Помогите найти пропавшего Алексея Кузьмина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с органами внутренних дел ведется розыск без вести пропавшего Кузьмина Алексея Валерьевича (на фото), 1975 года рождения.
Последний раз Кузьмина видели 8 декабря 2018 года около 12 часов 30 минут у строительной площадки у дома 17 по проспекту Троицкий в городе Архангельске. Мужчина был одет в чёрную кожаную куртку, чёрную вязаную шапку, синие джинсы, коричневые ботинки и в серый свитер.
Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Кузьмина, просим обратиться следственный отдел по Ломоносовскому округу г.Архангельск Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номерам телефонов: (8182)20-34-74, 8-999-250-25-07, либо в полицию по телефонам: (8182) 63-22-73 или 02.