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Полиция Архангельска: Помогите найти пропавшего Алексея Кузьмина

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с органами внутренних дел ведется розыск без вести пропавшего Кузьмина Алексея Валерьевича (на фото), 1975 года рождения.

Последний раз Кузьмина видели 8 декабря 2018 года около 12 часов 30 минут у строительной площадки у дома 17 по проспекту Троицкий в городе Архангельске. Мужчина был одет в чёрную кожаную куртку, чёрную вязаную шапку, синие джинсы, коричневые ботинки и в серый свитер.

Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Кузьмина, просим обратиться следственный отдел по Ломоносовскому округу г.Архангельск Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номерам телефонов: (8182)20-34-74, 8-999-250-25-07, либо в полицию по телефонам: (8182) 63-22-73 или 02.

 

12 март 10:32 | : Происшествия

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