Он не читал инструкций! Житель Няндомы убил сам себя... электродвигателем

1 февраля 2019 года днем на территории производственной базы в городе Няндома 42-летний местный житель, не прошедший необходимых инструктажей, был допущен для выполнения разовых подсобных работ. В процессе переноски электродвигателя от козлового крана мужчина уронил его на себя, причинив множественные переломы костей таза и бедра. В результате травматического шока пострадавший скончался в медицинском учреждении. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, виновных в причинении смерти. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.