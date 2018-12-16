Грамотные все... Житель Северодвинска пытался проткнуть девушку-полицейского шариковой ручкой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 50-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 9 января 2019 года вечером обвиняемого вместе с другом доставили в участковый пункт полиции ОМВД России по городу Северодвинску для разбирательства в связи с употреблением ими спиртных напитков в общественном месте и неповиновением законным действиям сотрудников полиции. Обвиняемый, желая отомстить девушке- полицейскому (кинологу), документировавшей обстоятельства совершенного им административного правонарушения, предпринял попытку нанести удар рукой с зажатой в кулаке шариковой ручкой ей в голову, от которого она увернулась.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.