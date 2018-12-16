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Грамотные все... Житель Северодвинска пытался проткнуть девушку-полицейского шариковой ручкой

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 50-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия,  9 января 2019 года вечером обвиняемого вместе с другом доставили в  участковый пункт полиции ОМВД России по городу Северодвинску для разбирательства в связи с употреблением ими спиртных напитков в общественном месте и неповиновением законным действиям сотрудников полиции. Обвиняемый, желая отомстить девушке- полицейскому (кинологу), документировавшей обстоятельства совершенного им административного правонарушения, предпринял попытку нанести удар рукой с зажатой в кулаке шариковой ручкой ей в голову, от которого она увернулась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 март 09:06 | : Происшествия

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