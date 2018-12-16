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Полиция Архангельска ищет свидетелей: Вам не знаком этот убийца?

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело по обвинению жителя города Архангельска- С. в совершении трех умышленных убийств.


Всех, кто располагает информацией о совершении преступлений указанным гражданином на территории города Архангельска и Архангельской области, просим обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номерам телефонов: (8182)64-38-30 и (8182)23-83-31, либо в полицию по телефонам: 8 (8182) 2-22-02, 8 (8182) 2-23-81 или 02.


  

06 март 14:45 | : Происшествия

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