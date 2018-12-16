Архангельская область: Как воруют депутаты

Наталья Епишкина из села Дорогорское (Мезенский р-н) попалась на краже 290 000 руб.
Их она взяла из кассы местного почтового отделения, где занимала должность… начальника.
Кроме того, она же забрала там товаров на сумму свыше 50 000 руб.
Пикантность ситуации добавляет то, что Епишкина в момент совершения преступления (период с мая по октябрь прошлого года) находилась в статусе депутата районного Собрания. Именно поэтому ее дело вел Следственный комитет.
В итоге женщина получила два года условно с испытательным сроком в два года шесть месяцев. Наблюдатели подозревают, что на этом ее политическая карьера закончена.