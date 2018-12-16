ДТП в Архангельске: Как ВАЗ ПАЗ таранил (видео)

Вчера, 5 марта около 18 часов на перекрестке улиц Добролюбова-Партизанская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ 2110 и рейсового автобуса ПАЗ. По предварительной информации водитель отечественной легковушки при проезде перекрестка неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автобусу и ударил его в левую часть кузова. В результате столкновения маршрутное транспортное средство опрокинулось на правый бок. Как было установлено, автобус двигался по маршруту, в его салоне находилось 43 пассажира. В настоящее время за медицинской помощью обратилось пять человек - три пассажира легковушки и два пассажира автобуса.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.