Котлас: Вернуть 58 миллионов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу окончено расследование уголовного дела в отношении учредителя и генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следствием установлено, что учредитель общества, основным видом деятельности которого является лесозаготовка, вместе с генеральным директором предприятия в 2014-2016 годах умышленно уклонились от уплаты налогов с организации на сумму более 46 млн. рублей путем включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о размере дохода.
В связи с тем, что в ходе следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме, включая недоимку по налогам, пеням и штрафам, а всего в размере более 58 млн. рублей, уголовное дело прекращено.