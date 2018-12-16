Мошенники гуляют по Онежскому району

Поздно вечером 2 марта 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Онежскому району обратилась 49-летняя местная жительница. По словам женщины, неизвестный пытался путем обмана и злоупотребления доверием похитить у нее 5 тысяч рублей. В ходе работы следственно-оперативной группы полиции было установлено, что днем того же числа заявительница потеряла свой мобильный телефон и с целью возврата утраченного имущества решила разместить с помощью сети «Интернет» в нескольких социальных группах объявление о пропаже. Спустя несколько часов ей позвонил неизвестный и пояснил, что мобильный телефон находится у него и он готов его вернуть, но только после того, как ему переведут денежные средства в размере 5 тысяч рублей. Мужчина указал реквизиты, на которые необходимо осуществить перевод. Женщина не поверила словам звонившего и обратилась в полицию.
В настоящее время стражами порядка установлено, что звонок осуществлялся из другого региона. По поступившему заявлению проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующие процессуальное решение.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными, не совершать дистанционных переводов денежных средств незнакомым людям. При продаже или приобретении вещей посредством сети Интернет необходимо пользоваться только надежными и проверенными сервисами. Не откликаться на просьбы незнакомых людей перечислить им предоплату за товар или вернуть якобы ошибочно перечисленные денежные средства.