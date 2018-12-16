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Здоровый подонок ограбил подростка среди бела дня в центре Архангельска

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 20-летнего жителя  областного центра,  подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с  применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, 26 февраля 2019 года около 16 часов у жилого дома по улице Воскресенской в городе Архангельске подозреваемый подошел к 15-летнему юноше, ударил его кулаком в лицо и открыто похитил у него мобильный телефон и звуковую колонку. С похищенным имуществом на общую сумму более 13 тысяч рублей подозреваемый скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что ему нужны были деньги, поэтому похищенное имущество он сдал в залоговый центр.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об изъятии похищенного имущества.

01 март 08:53 | : Происшествия

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