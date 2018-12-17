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Полиция Архангельска задержала автоворов-патриотов

В прошлом году в полицию Архангельска и Северодвинска стали поступать сообщения о краже имущества из автотранспорта. Преступления были совершены практически во всех округах областного центра и в микрорайонах города корабелов.

В списке похищенного числились домкраты и другие инструменты, видеорегистраторы, мотобур, рыболовные снасти, продукты, а также мотособака и даже несколько коробок с сухофруктами.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправных деяний причастна группа, состоящая из трех злоумышленников. Двоих подозреваемых задержали с поличным при выезде из города Северодвинска после совершения очередной кражи, третьего – в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, а также при проведении обысков в гараже одного из подельников стражи порядка изъяли более двухсот похищенных предметов.

Как установлено в ходе следствия, машины злоумышленники «вскрывали» при помощи обычного инструмента, проникали либо в салон, либо в багажник автотранспорта. Преимущественно выбирали автомобили отечественного производства. Похищенное хранили в гараже в надежде сбыть при первой возможности.

По имеющимся данным, все трое подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Мужчинам от 28 до 35 лет, двое из них – жители Архангельска, еще один – Верхнетоемского района. Познакомились  в местах лишения свободы.

В настоящее время установлена причастность подельников к совершению более сорока фактов хищения имущества. Возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», злоумышленники обвиняются в серии краж в составе группы лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.

27 февраль 09:57 | : Происшествия

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