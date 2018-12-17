Поморские батраки. Как начальник ОМВД "Приморский" эксплуатировал труд подчиненных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ОМВД России «Приморский», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, привлек двух сотрудников органов внутренних дел для строительства бани на земельном участке в Холмогорском районе Архангельской области, что позволило ему сэкономить более 300 тысяч рублей за счет привлечения бесплатного труда. Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий, на протяжении нескольких месяцев в 2017 году в рабочее время занимались строительством бани, получая заработную плату по должностям, при отсутствии на рабочих местах и фактически не исполняя должностные обязанности.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области и Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время указанный сотрудник отстранен от занимаемой должности. Если его вина будет доказана, он будет незамедлительно уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.