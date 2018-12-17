Полиция Архангельска гарантирует конфиденциальность. Не эти ли фальшивомонетчики вас обдурили?

В начале января 2019 года на территории города Архангельска было зафиксировано несколько случаев обнаружения поддельных банкнот номиналом две тысячи рублей. В большинстве случаев фальшивками злоумышленники расплачивались в киосках, а обнаруживали поддельные деньги спустя несколько дней при приеме выручки в центральном офисе компании, а также в крупных финансовых организациях. От кого именно продавцы получили поддельные банкноты, определить было непросто.
Полицейские подробно расспрашивали работников торговых павильонов, искали очевидцев, анализировали съемки с видеосистемы «Безопасный город». В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Архангельску установили личности и задержали подозреваемых – ими оказались два уроженца областного центра 1983 и 1987 годов рождения. По предварительным данным, поддельные купюры злоумышленники приобрели через сеть Интернет. У всех фальшивок похожие серийные номера.
Как было установлено в ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий, за несколько дней в последних числах декабря минувшего года подозреваемые обошли более десяти торговых точек в центральных округах Архангельска, «разменивая» в них фальшивые банкноты.
Уголовное дело возбуждено по 14 фактам сбыта поддельных денег. Санкция части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы.
У следователей есть основания полагать, что фактов сбыта фальшивок может быть больше. Всех, кто узнал данных молодых людей, стал очевидцем совершения ими противоправных действий или обладает иной информацией, которая может оказать содействие в расследовании уголовного дела, просят обратиться в полицию по телефону 8 (8182) 63-20-67. Конфиденциальность гарантируется.