Архангельск: Строитель не умер, строитель погиб

22 января 2019 года около 11 часов 30 минут на объекте строительства жилого дома по улице Стрелковая в городе Архангельске при производстве дренажных работ и работ по установке ливневой канализации, при вдавливании экскаватором в грунт деревянной сваи, она сорвалась с ковша экскаватора и упала вдоль края траншеи. В результате был травмирован 40-летний рабочий, который в нарушение правил безопасности при производстве строительно- монтажных работ и инструкции по охране труда для монтажников наружных трубопроводов, находился в траншее. Через несколько дней пострадавший рабочий от полученной тупой сочетанной травмы тела скончался в больнице.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.