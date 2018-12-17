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Архангельск: Родственники покойного депутата-строителя Алексея Бородина борются за его честное имя

Заместителем прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника и директора                       ООО «Стройресурс» Андрея Колмакова, которому инкриминированы растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), злоупотребление полномочиями в коммерческой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, охраняемым законом интересам общества и государства (ч. 1 ст. 201 УК РФ), участника указанного общества Андрея Бородина, привлеченного к уголовной ответственности за пособничество в растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и его брата Алексея Бородина, организовавшего данное преступление (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). 

Установлено, что Колмаков, возглавляя ООО «Стройресурс», осуществлявшее деятельность по строительству многоэтажного жилого дома по ул. Воронина в г. Архангельске (ЖК «Ленинградский»), совместно и по предварительному сговору с братьями Андреем и Алексеем Бородиными, действуя по указанию и в интересах последнего, в период с 15.06.2015 по 29.12.2015 похитил вверенные ему гражданами – участниками долевого строительства денежные средства в сумме более 5 млн. руб., перечислив их по подложным документам под предлогами возврата долга и переуступки прав требования на подконтрольный Андрею Бородину расчетный счет.  

Также Колмаков 24.03.2016 вопреки интересам «дольшиков» внесенные ими в период с 25.09.2014 до 10.02.2016 денежные средства в сумме 15,1 млн. руб. использовал на цели, не связанные с возведением жилого комплекса, что повлекло невозможность выполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве. 

Поскольку родственники скончавшегося 23.06.2018 Алексея Бородина возражают против прекращения в отношении него уголовного преследования по нереабилитирующему основанию, оценка его действиям будет дана судом.      

В качестве потерпевших по делу признаны 47 граждан. С целью возмещения причиненного им ущерба на имущество обвиняемых стоимостью свыше 2 млн. руб. наложен арест. 

Новым застройщиком ЖК «Ленинградский» – ООО «Норд-Строй» 10 потерпевшим частично возмещен ущерб на общую сумму 17 165 630 рублей. Принимаются меры к восстановлению нарушенных прав оставшихся пострадавших. 

Уголовное дело расследовано в следственной части Следственного управления УМВД России по г. Архангельску при оперативном сопровождении РУФСБ России по Архангельской области и направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Архангельска.  

21 февраль 11:10 | : Происшествия

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