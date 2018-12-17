Архангельские наркодилеры Горяев и Голубцов отправятся топтать зону

Собранные Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области доказательства признаны Вельским районным судом Архангельской области достаточными для вынесения обвинительного приговора жителям областного центра: Горяеву Алексею и Голубцову Евгению, признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).
Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, Горяев приговорён к 7 годам 9 месяцам, Голубцов - к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В ходе поведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 2,5 кг указанного наркотического средства.
Уголовное дело в отношении злоумышленников находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.
Приговор суда в законную силу не вступил.