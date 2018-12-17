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Архангельские наркодилеры Горяев и Голубцов отправятся топтать зону

Собранные Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области доказательства признаны Вельским районным судом Архангельской области достаточными для вынесения обвинительного приговора жителям областного центра: Горяеву Алексею и Голубцову Евгению, признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, Горяев приговорён к 7 годам 9 месяцам, Голубцов - к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что злоумышленники бесконтактным способом через сеть Интернет приобрели в особо крупном размере наркотическое средство α-пирролидиновалерофенон. Забрав его на территории Московской области, они намеревались сбыть указанное средство через соцсети покупателям в нашем регионе посредством оборудования «заладок». Однако реализовать преступный умысел до конца им не удалось. В марте 2018 г. наркодилеров задержали с поличным сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе поведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 2,5 кг указанного наркотического средства.

Уголовное дело в отношении злоумышленников находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

 

20 февраль 10:30 | : Происшествия

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