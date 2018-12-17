Садист из Котласского района доигрался в "строгого папу" до тюрьмы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).
По версии следствия, с 2018 года по начало февраля 2019 года по месту жительства в Котласском районе подозреваемый на почве личной неприязни к 15-летней дочери, используя незначительные поводы, систематически наносил несовершеннолетней побои, причиняя физические и психические страдания.
О произошедшем стало известно после того, как семью поставили на контроль, так как школьница самовольно ушла из дома. После очередного применения физической силы мать потерпевшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.