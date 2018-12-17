Архангельск закрывается на карантин

По данным на сегодняшний день на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 25 классов в школах, 7 групп в детсадах №47, №116 и дошкольная группа в школе №5. В связи с увеличением числа заболевших учеников на карантин полностью закрыта школа №35.
В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом на территории Архангельска введен комплекс карантинно-ограничительных мероприятий.
Напомним, что решение о полном закрытии организации на карантин принимается руководителем школы или детсада при одновременном отсутствии более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток.
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области продолжает еженедельный мониторинг за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По Архангельску за прошлую неделю зарегистрировано 5 470 случаев заболевания ОРВИ и 44 случая заболевания гриппом, в том числе у детей – 3 170 случаев заболевания ОРВИ и 10 случаев заболевания гриппом. Эти показатели выше эпидемического порога на 33,1 %. Госпитализировано 89 человек, в том числе 55 детей.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)