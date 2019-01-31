Будьте внимательны за рулем! Новое смертельное ДТП на трассе Архангельск-Северодвинск

В Архангельской области зарегистрировано очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 15 февраля около 19.15 в ОМВД России по г. Северодвинску поступило сообщение о том, что около 19.15 на 31 километре автодороги Архангельск – Северодвинск 57-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota, допустила наезд на переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу пенсионерку 1953 г.р. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ОМВД России по г. Северодвинску.
Сотрудники полиции еще раз напоминают гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. При управлении автомобилем необходимо учитывать складывающуюся дорожную обстановку и погодные условия. Недопустимо превышение установленного скоростного режима, особенно в границах населенных пунктов. Будьте внимательны за рулем автомашины!