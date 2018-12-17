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Архангельская область: "...а также избивал бейсбольной битой"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере), ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и п.п. «а, в, г, з» ч.2 ст. 126  УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений).

По версии следствия, в период с марта 2017 года по май 2018 года на территории Плесецкого района обвиняемый, действуя совместно с лицами, личности которых пока не установлены, имея умысел на хищение 1 миллиона рублей, неоднократно требовали от местного жителя передать им указанную денежную сумму, при этом вывозили его в подвальное помещение и лесной массив, где избивали руками, ногами, а также бейсбольной битой. Угрожали распространить порочащие его сведения, в случае отказа передать им деньги. Также обвиняемый открыто похитил мобильный телефон потерпевшего, когда тот решил им воспользоваться и позвать на помощь.

Потерпевший длительное время не обращался в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий, опасаясь за свою жизнь.

В ходе допросов обвиняемый свою вину не признал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 февраль 08:58 | : Происшествия

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