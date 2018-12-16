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Сегодня в ДТП на дороге Архангельск-Северодвинск погиб человек. Свидетели, ау!

14 февраля около 05.15 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 3 километре автодороги «Архангельск – Северодвинск».

По предварительным данным, мужчина 1954 года рождения, управляя автомобилем «Лэнд Ровер», совершил наезд на пешехода, двигавшегося вдоль проезжей части по ходу движения. В результате ДТП молодой человек 1991 года рождения от полученных травм скончался на месте.  

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.

 

14 февраль 11:18 | : Происшествия

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