Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Умки бродят по помойкам. Российские военные на Новой земле могли развратить белых медведей

Архангельское сообщество взволновано нашествием белых медведей на поселок Новая земля (входит в состав региона). Об этом сегодня трубят все, кому не лень.

Дошло до того, что на архипелаге объявлен режим ЧС – зафиксированы случаи нападения диких зверей на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.

Всего в этом районе замечены 52 особи.

Кто-то связывают такую активность с сезонной миграцией.

Однако есть и другие версии. Прежде всего, помойки с пищевыми отходами (знакомая проблема и по Большой земле).

Как известно, на Новой земле несут свою службу военные, многие из которых прибыли на Крайней Север из южных регионов и, соответственно, имеющих смутное представление, как вести себя в арктических условиях. Вполне могли по легкомыслию прикормить опасных зверей, не отдавая себе отчета о последствиях.

И еще одна претензия к военным: российские ученые много лет пытаются получить разрешение от Министерства обороны на проведение исследований на Южном острове Новой Земле, но пока безуспешно.

(фото ТАСС)

09 февраль 21:01 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
Памяти кинорежиссера Александра Гришина (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (81)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20