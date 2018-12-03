Умки бродят по помойкам. Российские военные на Новой земле могли развратить белых медведей

Архангельское сообщество взволновано нашествием белых медведей на поселок Новая земля (входит в состав региона). Об этом сегодня трубят все, кому не лень.
Дошло до того, что на архипелаге объявлен режим ЧС – зафиксированы случаи нападения диких зверей на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.
Всего в этом районе замечены 52 особи.
Кто-то связывают такую активность с сезонной миграцией.
Однако есть и другие версии. Прежде всего, помойки с пищевыми отходами (знакомая проблема и по Большой земле).
Как известно, на Новой земле несут свою службу военные, многие из которых прибыли на Крайней Север из южных регионов и, соответственно, имеющих смутное представление, как вести себя в арктических условиях. Вполне могли по легкомыслию прикормить опасных зверей, не отдавая себе отчета о последствиях.
И еще одна претензия к военным: российские ученые много лет пытаются получить разрешение от Министерства обороны на проведение исследований на Южном острове Новой Земле, но пока безуспешно.
(фото ТАСС)