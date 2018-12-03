Злодей скрывался 11 лет. В Холмогорском районе раскрыто старое убийство

26 октября 2007 года днем в частном доме в деревне Данилово Холмогорского района обнаружено тело 32-летнего мужчины с тупой закрытой черепно-мозговой травмой. По данному факту следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе оперативно- следственных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Архангельской области, по подозрению в избиении потерпевшего, повлекшем его смерть, задержан 40-летний уроженец Холмогорского района. В ходе обыска у него по месту жительства обнаружены различные военные боеприпасы к нарезному оружию, которые он незаконно приобрел и хранил до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.
По версии следствия, в ночь на 26 октября 2007 года в одном из баров Холмогорского района между потерпевшим и подозреваемым, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Через некоторое время на улице у автодороги подозреваемый встретил потерпевшего и нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу. Через непродолжительное время от полученной травмы головы пострадавший скончался дома.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.
В отношении подозреваемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.