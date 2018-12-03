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Кто сжег в Вельском районе пенсионеров?

Сегодня ночью в частном деревянном доме в деревне Горы Вельского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела супругов в возрасте 68 и 69 лет.  Предварительная причина смерти- отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших  и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

В числе рассматриваемых версий пожара- самовольное подключение дома к электроснабжению и неисправность электропроводки.

 

07 февраль 16:39 | : Происшествия

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