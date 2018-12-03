Кто сжег в Вельском районе пенсионеров?

Сегодня ночью в частном деревянном доме в деревне Горы Вельского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела супругов в возрасте 68 и 69 лет. Предварительная причина смерти- отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.
В числе рассматриваемых версий пожара- самовольное подключение дома к электроснабжению и неисправность электропроводки.