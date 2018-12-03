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Архангельская область: За смерть электромонтера судят мастера участка

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему мастеру участка Ленского района электрических сетей. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что обвиняемый, на которого возложена обязанность по обеспечению соблюдения требований охраны труда подчиненными работниками и непосредственный контроль за правильностью проведения работ, 26 октября 2017 года  допустил электромонтера для производства высотных работ на опоре воздушной линии электропередачи на улице Сосновая в поселке Урдома зная, что стойка одной из опор имеет загнивание древесины, а диаметр здоровой части древесины менее допустимого. При производстве высотных работ опора обломилась на уровне грунта,  и электромонтёр вместе с ней упал на землю. В результате падения пострадавший получил различные травмы, от которых через непродолжительное время скончался в больнице.

В ходе следствия обвиняемый свою вину не признавал.

Приговором Вилегодского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

07 февраль 08:51 | : Происшествия

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