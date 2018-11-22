"Жесть" настучала. Идет проверка игровой комнаты в архангельском кафе

Вчера в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жесть по-Архангельски» размещена информация о том, что 4 февраля 2019 года в игровой комнате одного из кафе областного центра 2-летняя девочка подошла к незакрепленной сетке и упала вниз, в зону под горкой, где не было даже матов. Родители обратились за помощью в травмпункт. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение проверки.
Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки принять решение.