Пропал еще в августе. Архангельск ищет Ивана Деткова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с отделом уголовного розыска УМВД России по городу Архангельску ведется розыск без вести пропавшего Деткова Ивана Александровича, 02.07.1985 г.р., который 01.08.2018 ушел из дома в округе Варавино-Фактория г. Архангельска и до настоящего времени его местонахождение не известно. В последний раз Детков И.А. был замечен в районе Талажского шоссе г. Архангельска в период с 01 по 04 августа 2018 года.
На вид Ивану Деткову (на фото) 30-35 лет, рост около 181 см., крепкого телосложения (на момент исчезновения), волосы короткие темно-русые, глаза зеленые, на левой руке отсутствует фаланга указательного пальца. На момент исчезновения был одет в шорты белого цвета длиной чуть ниже колена.
Разыскиваемый может не ориентироваться в пространстве, страдать провалами в памяти и нуждаться в помощи.
Всех кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Ивана Деткова, просим незамедлительно обратиться в следственный отдел по Октябрьскому округу г. Архангельск Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номерам телефонов: (8182)28-63-66, 8- 960-007-82-83 - следователь Пестов Алексей Юрьевич, либо в полицию по телефонам: (8182)28-60-22, 28-60-33 или 02.