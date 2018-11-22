Директор школы из Пинежского района оказалась воришкой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципальной общеобразовательной школы Пинежского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (хищение денежных средств, вверенных виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения).
По версии следствия, в 2012 году директор школы как должностное лицо была признана виновной в совершении административных правонарушений (нарушение требований пожарной безопасности и санитарно- эпидемиологических требований) и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей. Подозреваемая, не желая оплачивать штрафы из собственных денежных средств, подготовила заявку на выдачу наличных денег, утвердила своей подписью авансовый отчет, и оплатила штрафы вверенными ей денежными средствами, принадлежащими образовательному учреждению.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой ОЭБиПК ОМВД России по Пинежскому району.
В ходе допроса подозреваемая свою вину не признала.