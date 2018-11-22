Немосковский мусор. В Коряжме утилизируют игровое оборудование

На коряжемском полигоне твердых бытовых отходов уничтожено игровое оборудование, которое использовалось в преступной деятельности. Опустошая карманы граждан, оно приносило нелегальным предпринимателям многомиллионную прибыль.
Игровые автоматы были установлены в нелегальных клубах и казино, действовавших на территории города. В прошлом году сотрудникам отдела по экономическим преступлениям и противодействию коррупции коряжемского отдела полиции, несмотря на полную конспирацию, пропускной режим посетителей и установленное видеонаблюдение, удалось попасть в закрытые игорные заведения.
Следствие доказало, что осенью прошлого года в двух коряжемских клубах проводились азартные игры.
«Житель Коряжмы Денис Онохов организовал игорное заведение в здании на улице Кирова, где разместил 21 игровой автомат. Суд признал его виновным в организации и проведении азартных игр и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.
В другом аналогичном случае житель Котласа Павел Распопин организовал игорное заведение в торговом центре «Пальмира», где установил 15 игровых автоматов. Суд назначил Распопину судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.
В соответствии с решениями судов используемое в преступной деятельности оборудование подлежит уничтожению», – пояснил редакции «ТК» старший помощник прокурора города Коряжмы Николай Сбродов.
Также уничтожению подлежало оборудование, которое использовалось в подпольном казино, располагавшемся в доме по проспекту Ломоносова. В 2018 году перед судом предстали восемь членов организованной преступной группы, которые вели там игорный бизнес. По материалам уголовного дела, покерный клуб принес своим хозяевам более 6 миллионов рублей. Сейчас эта сумма взыскана с подсудимых в пользу государства.
25 января игровое оборудование было вывезено на коряжемский полигон. Под пресс вместе с 36 «однорукими бандитами» ушли покерные столы, рулетка и все вещдоки по данным уголовным делам: фишки и колоды карт. Через полчаса от некогда прибыльного бизнеса осталась только груда стекла, пластика и железа.
Как сообщили редакции «ТК» в прокуратуре города, только за прошедший год перед судом предстали десять организаторов коряжемских подпольных клубов и казино.