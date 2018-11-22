Архангельск: Убийство на Красной звезде

В ночь на 1 февраля 2019 года по месту жительства в доме на улице Красная Звезда в городе Архангельске обнаружено тело 53-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди и шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления в указанной квартире задержан 54-летний знакомый потерпевшего.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Ночью проснулся в состоянии алкогольного опьянения, не понял, где находится, и кухонным ножом нанес несколько ножевых ранений спящему хозяину жилища, приняв его за другого человека. После произошедшего позвонил в органы полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.