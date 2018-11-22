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Архангельск, улица Тимме: «Скорая помощь» попала в ДТП

Архангельские сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с автомобилем "скорой помощи". 

Вчера днем в дежурную часть полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на перекрестке улиц Тимме и 23-й Гвардейской Дивизии. По предварительной информации автомобиль «скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками и  спец. сигналом ехал на вызов по улице Тимме со стороны улицы Воскресенская. На перекрестке с улицей 23-й Гвардейской Дивизии  произошло столкновение с автомобилем ВАЗ, двигавшимся перпендикулярно спецавтомобилю на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. После столкновения с отечественным транспортным средством микроавтобус отбросило на стоящий автомобиль Фольксваген.  В результате ДТП за медицинской помощью обратился мужчина - пассажир автомашины ВАЗ.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб города. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. 

03 февраль 07:59 | : Происшествия

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