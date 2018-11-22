Архангельск, улица Тимме: «Скорая помощь» попала в ДТП

Архангельские сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с автомобилем "скорой помощи".
Вчера днем в дежурную часть полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на перекрестке улиц Тимме и 23-й Гвардейской Дивизии. По предварительной информации автомобиль «скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками и спец. сигналом ехал на вызов по улице Тимме со стороны улицы Воскресенская. На перекрестке с улицей 23-й Гвардейской Дивизии произошло столкновение с автомобилем ВАЗ, двигавшимся перпендикулярно спецавтомобилю на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. После столкновения с отечественным транспортным средством микроавтобус отбросило на стоящий автомобиль Фольксваген. В результате ДТП за медицинской помощью обратился мужчина - пассажир автомашины ВАЗ.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб города. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.