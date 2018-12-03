Кого сегодня взрывают, кроме Архангельска?

По данным интернет-издания «Эхо Москвы», ссылающегося на свои источники в спецслужбах, сегодня детей вывели из школ и детских садов в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Из-за сообщений по электронной почте и в соцсетях эвакуировали посетителей торговых центров и школ в Рязани.
Сообщения о минировании также получили в Брянске, Туле, Курской и Орловской областях. Эвакуированы несколько школ и торговых центров в Тамбове. Полностью остановлен учебный процесс в школах города Шахты, эвакуация также проводится в Иваново, Новгороде, Астрахани.
Напомним, что из-за подобных писем и звонков сегодня с утра были эвакуированы школы, почтовые отделения, поликлиники, больницы и прочие социальные учреждения в Архангельске и Северодвинске.