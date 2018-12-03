Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кого сегодня взрывают, кроме Архангельска?

По данным интернет-издания «Эхо Москвы», ссылающегося на свои источники в спецслужбах, сегодня детей вывели из школ и детских садов в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Из-за сообщений по электронной почте и в соцсетях эвакуировали посетителей торговых центров и школ в Рязани.

Сообщения о минировании также получили в Брянске, Туле, Курской и Орловской областях. Эвакуированы несколько школ и торговых центров в Тамбове. Полностью остановлен учебный процесс в школах города Шахты, эвакуация также проводится в Иваново, Новгороде, Астрахани.

Напомним, что из-за подобных писем и звонков сегодня с утра были эвакуированы школы, почтовые отделения, поликлиники, больницы и прочие социальные учреждения в Архангельске и Северодвинске.

30 январь 13:44 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (202)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20