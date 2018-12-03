Северодвинск тоже накрыло угрозами взрывов

Издание «Северная неделя»» сообщает:
Следом за Архангельском сообщения с угрозами о минировании стали поступать и в Северодвинске.
Сейчас спецслужбы выехали к первой горбольнице и торговому центру «Гранд», что находится на улице Ломоносова.
По информации «Северной недели», школы города сегодня утром получили предписание усилить бдительность и проверить свои территории. На данный момент работает оперативный штаб, который и должен принять решение о том, необходимо ли проводить эвакуацию.
Напомним, что в городе корабелов расположены предприятия ВПК, занимающиеся строительством и ремонтом подводных лодок, в том числе, с ядерной «начинкой».