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Северодвинск тоже накрыло угрозами взрывов

Издание «Северная неделя»» сообщает:

Следом за Архангельском сообщения с угрозами о минировании стали поступать и в Северодвинске. 

 Сейчас спецслужбы выехали к первой горбольнице и торговому центру «Гранд», что находится на улице Ломоносова. 

 По информации «Северной недели», школы города сегодня утром получили предписание усилить бдительность и проверить свои территории. На данный момент работает оперативный штаб, который и должен принять решение о том, необходимо ли проводить эвакуацию.

Напомним, что в городе корабелов расположены предприятия ВПК, занимающиеся строительством и ремонтом подводных лодок, в том числе, с ядерной «начинкой».

 

30 январь 11:50 | : Происшествия

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