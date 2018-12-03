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Не учения. Кто угрожает взорвать Архангельск?

По сообщениям местных СМИ, сегодня с утра в Архангельске происходит срочная эвакуация социальных учреждений.

Посетители покинули здание Главпочтамта, школьники – школы, в Первой городской больнице отказывают в приеме прибывшим на плановую госпитализацию.

Судя по всему, Архангельск попал в список городов, которым угрожают некие террористические организации.

Подобная паника уже царит в ряде сибирских городов… там все валят на радикальных исламистов.

Напомним, что осенью прошлого года проходную регионального управления ФСБ уже взрывал анархист-смертник.

30 январь 11:20 | : Происшествия

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