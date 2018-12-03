Не учения. Кто угрожает взорвать Архангельск?

По сообщениям местных СМИ, сегодня с утра в Архангельске происходит срочная эвакуация социальных учреждений.
Посетители покинули здание Главпочтамта, школьники – школы, в Первой городской больнице отказывают в приеме прибывшим на плановую госпитализацию.
Судя по всему, Архангельск попал в список городов, которым угрожают некие террористические организации.
Подобная паника уже царит в ряде сибирских городов… там все валят на радикальных исламистов.
Напомним, что осенью прошлого года проходную регионального управления ФСБ уже взрывал анархист-смертник.