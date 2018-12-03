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Падал ли в Архангельске лифт?

Вчера в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жесть Поморья» размещена информация о том, что 25 января 2019 года утром по адресу: город Архангельск, улица Воскресенская, дом 15, угловой подъезд, с высоты 3 этажа упал лифт, в котором находился человек. Мужчина не пострадал и смог выбраться самостоятельно.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу инициировано проведение проверки.

Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки  принять  решение.

(кадр из к/ф "Die hard")

28 январь 12:05 | : Происшествия

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